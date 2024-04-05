طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 22:37
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك إصابة محمد صبحي بمزق في العضلة الضامة.
محمد صبحي
النادي : الزمالك
وتعرض حارس الأبيض للإصابة في التدريبات الأخيرة للفريق.
وأوضح أسامة عبر موقع النادي: "الفحوصات أثبتت إصابة محمد صبحي بمزق في العضلة الضامة".
وأكمل "وضعنا برنامجا تأهيليا وعلاجيا للحارس، سينفذه خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن".
ويستعد الفريق الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.
وخاض صبحي 8 مباريات الموسم الجاري وحافظ على نظافة شباكه في 2 واستقبل 10 أهداف.
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