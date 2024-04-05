انتهت الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. تعادل سلبي

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

احتفالات بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

الدوري المصري طلائع الجيش بيراميدز
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