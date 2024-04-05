الهدف الأول منذ ديسمبر.. شريف يسجل في مرمى الهلال

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:40

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

سجل محمد شريف مهاجم الخليج الهدف الأول لفريقه ضد الهلال في مباراة الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

الهدف أتى في الدقيقة التاسعة من المباراة برأسية متقنة من مهاجم الأهلي السابق.

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والهدف هو رابع أهداف شريف في الدوري السعودي منذ انتقاله مطلع الموسم الحالي.

وهو أول هدف له منذ 8 ديسمبر الماضي، حين سجل أمام أبها.

وأصبح شريف ثاني مصري يسجل في شباك الهلال بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد مصطفى فتحي مع التعاون.

ويلعب شريف مباراته رقم 25 في الدوري السعودي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين حتى الآن.

وانتقل شريف إلى صفوف الخليج قادما من الأهلي في صيف 2023.

الهلال الدوري السعودي الخليج محمد شريف
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