تشكيل بيراميدز - الظهور الأول بعد لغط المنشطات.. عودة رمضان صبحي لمواجهة طلائع الجيش
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:07
كتب : FilGoal
أعلن كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.
وشهد التشكيل عودة رمضان صبحي للمشاركة بعد 34 يوما من الغياب بداعي الإصابة.
وتاتي مشاركة رمضان لتصبح الأولى منذ بدء اللغط حول عينته في تحليل المنشطات.
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق
خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - رمضان صبحي
ويتواجد بيراميدز في المركز الرابع بـ 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.
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