انتهت في الدوري السعودي - ضمك (0)-(1) النصر.. جووووول قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك ضد النصر في الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويبدأ طارق حامد أساسيا بقميص ضمك.

ويحتل ضمك المركز الثامن ويواجه النصر ثاني الترتيب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 91 جووووول أيميريك لابورت ينتزع الفوز للنصر في الوقت القاتل

ق 88 بدر منشي ونور الرشيدي بدلا من أحمد الزين ونيكولاي ستانسيو

ق 66 كريستيانو رونالدو وعبد الله الخيبري بدلا من مشاري النمر وعبد المجيد الصليهم

ق 63 عبد الله القحطاني بدلا من عبد العزيز الشهراني في صفوف ضمك

ق 46 ساديو ماني وسلطان الغنام بدلا من محمد قاسم وعبد العزيز العليوة

استراحة

ق 15 إصابة سالم النجعي ودخول مارسيلو بروزوفيتش بدلا منه

بداية اللقاء