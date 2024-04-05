تشكيل طلائع الجيش - شيكا يقود الهجوم أمام بيراميدز
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد شعبان
خط الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - عمرو طارق - أحمد متعب
خط الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - إسلام محارب
خط الهجوم: أحمد عبد الرحمن - جودوين شيكا - موسى دياوارا
ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.
فيما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع بـ 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.
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