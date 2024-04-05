انتهت في الدوري السعودي - الخليج (1)-(4) الهلال.. الرابع في اللحظات الأخيرة

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج ضد الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويبدأ محمد شريف أساسيا بقميص الخليج.

ويحتل الخليج المركز التاسع ويواجه الهلال المتصدر.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 96 جوووول عبد الله الحمدان يسجل الرابع من ركلة جزاء

ق 76 ياسر الشهراني بدلا من مالكوم

ق 71 محمد القحطاني بدلا من ميشايل

ق 65 خروج محمد شريف ومنصور حمزي ونزول عبد الله السالم ومحمد آدامز

ق 60 محمد كنو بدلا من روبن نيفيز

ق 49 جوووووول الثالث للهلال من مالكوم بعد تمريرة من سعود عبد الحميد

ق 46 سلمان الفرج وعبد الله الحمدان بدلا من سالم الدوسري وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

استراحة

ق 42 جوووول الهلال يسترد التقدم بهدف مالكوم بعد تمريرة من ميلينكوفيتش سافيتش وضعته في وضع انفراد

ق 9 جوووول محمد شريف يسجل التعادل برأسية بعد عرضية فابيو مارتينز

ق 7 جوووول صالح الشهري يسجل الأول للهلال

بداية اللقاء.

الهلال الدوري السعودي الخليج محمد شريف
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