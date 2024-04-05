انتهت في الدوري السعودي - الخليج (1)-(4) الهلال.. الرابع في اللحظات الأخيرة
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج ضد الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي.
محمد شريف
النادي : الخليج
ويبدأ محمد شريف أساسيا بقميص الخليج.
ويحتل الخليج المركز التاسع ويواجه الهلال المتصدر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 96 جوووول عبد الله الحمدان يسجل الرابع من ركلة جزاء
ق 76 ياسر الشهراني بدلا من مالكوم
ق 71 محمد القحطاني بدلا من ميشايل
ق 65 خروج محمد شريف ومنصور حمزي ونزول عبد الله السالم ومحمد آدامز
ق 60 محمد كنو بدلا من روبن نيفيز
ق 49 جوووووول الثالث للهلال من مالكوم بعد تمريرة من سعود عبد الحميد
ق 46 سلمان الفرج وعبد الله الحمدان بدلا من سالم الدوسري وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
استراحة
ق 42 جوووول الهلال يسترد التقدم بهدف مالكوم بعد تمريرة من ميلينكوفيتش سافيتش وضعته في وضع انفراد
ق 9 جوووول محمد شريف يسجل التعادل برأسية بعد عرضية فابيو مارتينز
ق 7 جوووول صالح الشهري يسجل الأول للهلال
بداية اللقاء.