انتهت في الدوري السعودي - الخليج (1)-(4) الهلال.. الرابع في اللحظات الأخيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج ضد الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويبدأ محمد شريف أساسيا بقميص الخليج.

ويحتل الخليج المركز التاسع ويواجه الهلال المتصدر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 96 جوووول عبد الله الحمدان يسجل الرابع من ركلة جزاء

ق 76 ياسر الشهراني بدلا من مالكوم

ق 71 محمد القحطاني بدلا من ميشايل

ق 65 خروج محمد شريف ومنصور حمزي ونزول عبد الله السالم ومحمد آدامز

ق 60 محمد كنو بدلا من روبن نيفيز

ق 49 جوووووول الثالث للهلال من مالكوم بعد تمريرة من سعود عبد الحميد

ق 46 سلمان الفرج وعبد الله الحمدان بدلا من سالم الدوسري وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

استراحة

ق 42 جوووول الهلال يسترد التقدم بهدف مالكوم بعد تمريرة من ميلينكوفيتش سافيتش وضعته في وضع انفراد

ق 9 جوووول محمد شريف يسجل التعادل برأسية بعد عرضية فابيو مارتينز

ق 7 جوووول صالح الشهري يسجل الأول للهلال

بداية اللقاء.