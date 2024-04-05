انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) بريمن.. تعادل جديد بمشاركة مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن في الجولة 28 من الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش اللقاء أساسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 87: بطاقة صفراء لتوتا لاعب فرانفكورت.. لاعبو الفريقان متساويان في أرض الملعب بـ 10 لكل فريق.

ق 77: جوووول توتا يسجل التعادل لزملاء مرموش في اللقاء

ق 72: بطاقة حمراء لينس ستيج لاعب بريمن بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 63: جووول ميلوس فيلكوفيتش يسجل الأول لبريمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: عرضية من كناوف وتسديدة ضعيفة من مرموش في مواجهة المرمى يبعدها الحارس بأطراف أصابعه

ق 24: بطاقة صفراء لمرموش بعد عرقلة لاعب الخصم في منتصف الملعب.

ق 10: كيفين تراب حارس فرانكفورت يتصدى لانفراد من مهاجم فرانكفورت.

بداية اللقاء