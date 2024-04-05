انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) بريمن.. تعادل جديد بمشاركة مرموش
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن في الجولة 28 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويبدأ عمر مرموش اللقاء أساسيا.
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انتهت
ق 87: بطاقة صفراء لتوتا لاعب فرانفكورت.. لاعبو الفريقان متساويان في أرض الملعب بـ 10 لكل فريق.
ق 77: جوووول توتا يسجل التعادل لزملاء مرموش في اللقاء
ق 72: بطاقة حمراء لينس ستيج لاعب بريمن بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق 63: جووول ميلوس فيلكوفيتش يسجل الأول لبريمن.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: عرضية من كناوف وتسديدة ضعيفة من مرموش في مواجهة المرمى يبعدها الحارس بأطراف أصابعه
ق 24: بطاقة صفراء لمرموش بعد عرقلة لاعب الخصم في منتصف الملعب.
ق 10: كيفين تراب حارس فرانكفورت يتصدى لانفراد من مهاجم فرانكفورت.
بداية اللقاء