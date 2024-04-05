مؤتمر كلوب: مانشستر يونايتد فريق من الطراز الرفيع.. وعلينا الاستمرار في القتال

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على صعوبة مهمة فريقه عندما يواجه مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأحد ضمن الجولة 32 من المسابقة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "مانشستر يونايتد فريق من الطراز الرفيع عندما يلعبون على أرضهم. علينا أن نلعب كرة قدم جيدة إذا كنا نريد شيء من هذه المباراة".

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وأوضح "لقد بدأوا مباراة الكأس بشكل أفضل ثم سيطرنا وكنا جيدين ولكننا لم نستغل الفرص. الشيء الجيد هو أنه لن يكون هناك أشواط إضافية، كان ذلك متعبا جدا لنا في ذلك اليوم".

وشدد "علينا أن نستمر بالقتال، مواجهة مانشستر يونايتد صعبة للغاية، كما هو الوضع مع جميع مبارياتنا المتبقية".

وأتم "جدول مبارياتنا أسهل؟ نظرت إلى جدولنا ولا أعرف كيف يقال ذلك، ربما أنا سلبي ولكنه جدول صعب وأمام خصوم جيدين".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق بنقطتين عن أرسنال و3 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

مانشستر يونايتد ليفربول
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