الونش: شيكابالا أهم من عبد الله السعيد.. وهذا ما سأفعله مع كهربا

يرى محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك أن تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا أهم من التعاقد مع عبد الله السعيد.

وتعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من بيراميدز.

وحل الونش ضيفا على برنامج رامز جاب من الآخر عبر إم بي سي مصر وقال: "لو لعبت على كهربا في مباراة الأهلي هلمه".

وبسؤاله عن من الأهم للزمالك بين الثنائي عبد السعيد وشيكابالا؟ اجاب قائلا: "شيكابالا طبعا".

ويؤدى محمود حمدي "الونش" في الوقت الحالي مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، داخل صالة الجيمانيزيوم الخاصة بنادي الزمالك.

ويخضع المدافع الدولي لبرنامج تأهيلي موضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، لتجهيزه بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي بنجاح خلال الفترة الماضية.

وحرص الونش على حضور مران الفريق لدعم زملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجلهما حمزة المثلوثي وأحمد مصطفى زيزو، فيما أحرز علي ياسر هدف مودرن فيوتشر.