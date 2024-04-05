إمام عاشور: طلبت العودة للزمالك ولكنهم تجاهلوني.. "واللي اشتراني اشتريه"

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور

كشف إمام عاشور لاعب الأهلي أسباب عدم عودته لصفوف الزمالك عقب قرار رحيله من ميتيلاند الدنماركي.

وانتقل إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند.

وقال إمام عاشور عبر قناة الحياة: "عندما قررت العودة من أوروبا كان الزمالك الأولوية بالنسبة لي، لكني لم أجد التقدير المناسب ويعني إيه "خلص نفسك وتعالى".

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وأضاف "تحدثت مع مسؤولي الزمالك من أجل العودة ولكنهم تجاهلوا اتصالاتي وعندما حاولوا التحدث معي مجددا كنت أتممت اتفاقي مع الأهلي".

وأوضح "لم أفكر بنسبة 1% عندما تلقيت اتصالا من أمير توفيق بشأن الانضمام للأهلي".

وتابع "عائلتي كلها أصبحت أهلاوية من أجلي. لا أفكر في شيء سوى النجاح مع الأهلي و"اللي اشتراني اشتريه".

وكشف "مفيش حد في مصر ميعرفش أن الأهلي له نظامه وتقاليده. الخطيب تحدث معي ووعدته بالحصول على دوري أبطال إفريقيا".

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي الذي تعاقد معه في يناير 2023 من صفوف الزمالك.

ولعب إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم 25 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتوج عاشور رفقة الأهلي بلقبي كأس مصر والسوبر المصري، كما ساهم في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

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