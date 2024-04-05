تقرير: برشلونة يبحث عن فريق جديد لـ فاتي
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 17:57
كتب : FilGoal
بدأ برشلونة التحرك من أجل إيجاد فريق جديد للاعبه أنسو فاتي المعار إلى برايتون.
وتنتهي إعارة فاتي إلى برايتون بنهاية منافسات الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يبحث عن فريق جديد لأنسو فاتي بعدما خرج من حسابات برايتون.
وأوضحت التقارير أن برايتون لا يرغب في تمديد إعارة فاتي، كما ان اللاعب بات خارج حسابات برشلونة في الموسم المقبل.
أشارت التقارير إلى أن إشبيلية وفالنسيا أبرز المهتمين بضم اللاعب، إضافة إلى اهتمام بعض الأندية السعودية.
فاتي صاحب الـ21 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الحالي في 23 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.
ولم يستطع فاتي الحفاظ على بدايته القوية مع برشلونة وباتت فرص عودته صعبة للغاية في ظل تالق الواعد لامين جمال.
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