تغيير مسمى كأس السوبر السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغيير مسمى بطولة كأس السوبر السعودي لعام 2024.

وتستضيف الإمارات النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي بعد أيام قليلة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقع اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية لتغيير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي العاصمة الإماراتية بين يومي 8-11 أبريل الجاري.

وتشارك 4 أندية في كأس السوبر السعودي وهم: الهلال - النصر - اتحاد جدة - الوحدة.

ويلعب الهلال أمام النصر في مواجهة مرتقبية يوم 8 أبريل الجاري.

فيما يواجه اتحاد جدة نظيره الوحدة في نصف النهائي الآخر لبطولة السوبر السعودي.

ويحمل اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه أحمد حجازي لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي.