الهلال يكشف آخر تطورات إصابة ميتروفيتش

كشف نادي الهلال السعودي آخر تطورات إصابة الصربي ألكساندر ميتروفيتش هداف الفريق.

وغاب ميتروفيتش عن مباراة الهلال أمام الطائي بسبب الإصابة.

وأعلن الهلال سفر ميتروفيتش إلى صربيا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأوضح الهلال أن الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الفريق، سيلتحق باللاعب في صربيا، يوم 12 أبريل الجاري، حتى يقف على سير برنامج اللاعب.

وتأكد غياب ميتروفيتش عن الهلال خلال مواجهة الخليج المقرر لها مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويتصدر ميتروفيتش قائمة هدافي الهلال في الموسم الحالي بمسابقة الدوري برصيد 22 هدفا.

كما يأتي النجم الصربي في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو قائد النصر متصدر هدافي المسابقة برصيد 29 هدفا.

الهلال بات قريبا من حسم لقب الدوري السعودي، إذ يحتل الصدارة برصيد 74 نقطة متفوقا على الصنر أقرب منافسيه بفارق 12 نقطة.

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