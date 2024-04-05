ألونسو: الدوري لم يُحسم رغم فارق النقاط

يرى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن أن فريقه لم يحسم لقب الدوري الألماني رغم فارق النقاط مع اقرب منافسيه.

ويتفوق ليفركوزن على بايرن ميونيخ أقرب منافسيه بفارق 13 نقطة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يونيون برلين: "فارق النقاط مع المنافسين لا يعني حسم لقب الدوري. أمامنا فرصة جيدة للفوز باللقب، لكن لا يزال هناك 7 مباريات متبقية".

وأضاف "لدينا مواجهة صعبة أمام يونيون برلين خارج ملعبنا نأمل خلالها في قطع خطوة تقربنا أكثر من الفوز باللقب".

وأصبح باير ليفركوزن قريبا من وضع يده على لقب الدوري الألماني موسم 2023-2024 وكسر هيمنة بايرن ميونيخ.

وبعد مرور 27 جولة من الموسم الحالي، رفع ليفركوزن رصيده إلى النقطة 73 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

واقترب ليفركوزن أكثر من التتويج بالدوري الألماني، ويتبقى لفريق المدرب تشابي ألونسو الفوز بـ3 مباريات فقط من أصل 7 مباريات متبقية له لحصد اللقب.

ففي حالة الفوز بـ3 مباريات سيصل رصيد ليفركوزن لـ82 نقطة، في حين أن أقصى ما يمكن لبايرن الوصول إليه، هو 81 نقطة فقط لو فاز بكل مبارياته المتبقية.

ليفركوزن الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم طوال الموسم الجاري في مختلف البطولات، يتبقى له 7 مباريات مثل بايرن.

وتأتي مباريات ليفركوزن المتبقية على النحو التالي:

الجولة 28: يونيون برلين

الجولة 29: فيردر بريمن

الجولة 30: بروسيا دورتموند

الجولة 31: شتوتجارت

الجولة 32: آينتراخت فرانكفورت

الجولة 33: بوخوم

الجولة 34: أوجسبورج