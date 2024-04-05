توخيل: 5 لاعبين مصابين وشكوك حول لحاقهم مباراة أرسنال

كشف توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ عن إصابة 5 لاعبين من الفريق تضعهم تحت الشكوك للحاق بمباراة أرسنال.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه هايدنهايم في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الألماني السبت المقبل.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي: "مانويل نوير وكينجسلي كومان وليروي ساني وأليكس بافلوفيتش ونصير مزراوي يعانون من إصابة ولن يتواجدوا ضد هايدنهايم".

وأتم "لديهم مشاكل بدنية وبالتالي هناك شكوك في لحاقهم مباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا".

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ خصمه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في إنجلترا.

وستلعب مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري يوم 17 أبريل المقبل.

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، بينما يأتي هايدنهايم في المركز الـ11.

ويبتعد بايرن ميونيخ عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق 13 نقطة.