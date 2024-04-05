عضو الزمالك يوجه رسالة للجماهير: ثقوا في مجلس الإدارة.. وأسأتوا الظن بنا مرتين

وجه عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لجماهير النادي الأبيض، وذلك بعد أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقررة يوم الإثنين 15 إبريل، على ستاد القاهرة، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وقال أدهم عبر صفحته على تويتر: "المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أعلن تفاصيل أقامة لقاء الزمالك والأهلي القادم، الواقع أن ما سوف أسرده لاحقا ليس انتقادا أو انتقاصا من قدر أحد ولكن هو وصف لأحداث حدثت بالفعل".

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك كتب عبر صفحته على فيسبوك: "فريق الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 إبريل لمقابلة الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري وبصفته منظما للمباراة".

تصريح سالم أثار حفيظة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والذي خرج في تصريحات تليفزيونية، ليرد على سالم، موضحا أن إدارة الزمالك وافقت سابقا على إقامة القمة في السعودية، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيقف حائلاً أمام تلك الخطوة حيث تمنع المادة 71 نقل مباريات الدوري من قارة لأخرى إلا لظروف سياسية وأمنية وبموافقة فيفا.

عمرو أدهم أكمل رسالته للجماهير عبر تويتر: "قبل مباراة نادي فيوتشر في الكونفدرالية تبارت القنوات الفضائية والإعلاميين في استضافة لاعب تم إدانته محليا ودوليا لإثارة تفاصيل قضيه تم التعامل معها وتصورنا أنه تم الانتهاء منها بسلام وهدوء مهدت له بداية العلاقات الطيبة بين الناديين.. نتيجة حققت لطالما ما نادي به الإعلام الموضوعي وهو الهدوء".

وأكمل عضو الزمالك: "الإصرار على إثارة الموضوع مرة أخرى ونوعية أسئلة الإعلاميين والتلميحات عن طريقة سداد الغرامة وعملة السداد في محاولة إبراز انتصار طرف وانكسار طرف آخر أوضحت نوايا غير طيبة لاستفزاز مشاعر الجماهير، في محاولة لاستدعاء حالة جدلية خلقت أجواءً من التوتر، وصدّرت حالة من الضغط على المجلس دون سبب موضوعي، اللهم إلا سوء التقدير أو الرغبة في تشتيت المجلس قبل مباراة هامة في منافسة قارية"

وكان الزمالك قد أنهى أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، وأعلن رسميا إسدال الستار على القضية يوم 29 فبراير الماضي، بعد استلام قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار.

وأوضح أدهم في رسالته: "أُقدر مشاعر الجماهير إلا أنه على الجماهير أن تتذكر: فقد أساءت الجماهير الظن بالمجلس اعتقادا منها باستسلام المجلس لقبول التحكيم المصري في مباراة نهائي الكأس، إلا أن إصرار المجلس هو ما أدى إلى وجود التحكيم الأجنبي لحفظ حقوق النادي في تحكيم عادل".

وأضاف: "أساءت الجماهير الظن بالمجلس اعتقادا منها بالتفريط في حق النادي في تأجيل مباراة البلدية إلا أن سعي المجلس وإصراره على حق النادي هو ما تحقق في هدوء دون ضجة أو افتعال أزمات لادعاء البطولة".

ووجه عضو مجلس الزمالك رسالة أخيرة: "أخيرًا رجاء إلى الجماهير.. ثقوا في مجلس الإدارة فالمجلس يمتلك من الذكاء والكفاءة والوعي والأهم وهو الحب للكيان والحرص على مصلحة النادي، ما يطمئن الجماهير بقدرة المجلس على المحافظة على حقوق النادي والارتقاء والوصول بالنادي إلى المكانة التي تليق به".