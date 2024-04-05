جمال: هذا موقفي من عرض الـ200 مليون.. وسأسجل في باريس

كشف لامين جمال لاعب برشلونة عن موقفه من عرض باريس سان جيرمان من أجل التعاقد معه مقابل 200 مليون يورو.

وقال اللاعب البالغ من العمر 16 عاما لصحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية: "سعيد للغاية لرفض خوان لابورتا -رئيس النادي- هذا العرض، الرئيس يعترف بعملي وكرة القدم التي ألعبها، سأكون سعيدا جدا بأن أصبح أسطورة برشلونة".

وأضاف "بالتأكيد سأكون سعيدا جدا بأن أصبح مثل ليونيل ميسي وأندرياس إنييستا وتشافي هيرنانديز وكارلس بيول، أتمنى أن أكون أسطورة لبرشلونة".

وتابع "أنا هادئ بشأن عقدي لأن لدي عامين، الآن وقت الاستمتاع".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أستطيع الانتظار حتى لعب دور ربع النهائي الأول لي في دوري أبطال أوروبا، في رأيي سنفوز على باريس سان جيرمان 1-0 وسأسجل الهدف".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو من قبل: "تلقينا عرضا مجنونا لضم جمال مقابل حوالي 200 مليون يورو ورفضنا ذلك العرض بالطبع، نثق في جمال ولا نريد بيعه".

وأضاف "تلقينا عروضا أيضا لأليخاندرو بالدي وفيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو وجافي، لا نريد بيع نجومنا".

وأكمل "لا نريد بيع أي لاعب كبير، إذا سارت الأمور وفق خططنا فلن نضطر إلى بيع أي لاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع إذا أراد أي لاعب الرحيل فلن نقف أمامه، لكنني لست قلقا على الإطلاق بشأن ذلك، نريد الحفاظ على نفس الفريق".