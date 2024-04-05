طارق مصطفى: الفوز على الداخلية يوازي أكثر من 3 نقاط.. ومشكلة يجب علاجها

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 13:26

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

يرى طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن الفوز على منافسه الداخلية يوازي أكثر من 3 نقاط.

وفاز البنك الأهلي على منافسه الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال مصطفى لقناة أون تايم سبورتس 2: "التوفيق حالفنا للحصول على الـ3 نقاط، فارق النقاط قريب للغاية بيننا وبين الداخلية".

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وأضاف "أحمد كشري أصبح المدير الفني الجديد لفريق الداخلية، والتغيير في الجهاز الفني يولد روح جديدة وإصرار وأتمنى له التوفيق".

وأكمل "فريقي نفذ جميع التعليمات وكان عند حسن الظن، مشكلة إهدار الفرص نعاني منها منذ وقت طويل وهذا الأمر ليس وليد اللحظة ونعمل على علاجه".

وتابع "الحمد لله على الفوز لأن النقاط هامة جدا وأنا أرى أنهم أكثر من 3 نقاط لأن نتائج الفرق المنافسة التي لعبت وضعتنا تحت الضغط".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر اللاعبين ودائما أقدم شكري لإدارة النادي لأنها تبذل جهد كبير ولا تتأخر عن تقديم المساعدة، لا يمكن لنادي مثل البنك الأهلي وبالإمكانيات التي يملكها يكون في هذا الترتيب".

وارتقى البنك الأهلي 5 مراكز بفضل فوزه على الداخلية.

ولا يعرف البنك الأهلي معنى الخسارة ضد الداخلية حيث فاز في 3 مواجهات وتعادلا في 2 بالدوري المصري.

ورفع البنك رصيده لـ 18 نقطة في المركز العاشر من 17 مباراة.

فيما ظل الداخلية متذيلا الترتيب ومتكبدا الخسارة التاسعة هذا الموسم والأولى له تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" من 16 مباراة.

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