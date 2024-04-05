مؤتمر أرتيتا: زوجتي وأطفالي سيكون لهم رأي في مشاهدتي لمباريات المنافسين

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن عائلته ستكون لديها رأي كبير عندما يريد مشاهدة مباريات المنافسين له على بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "من الأفضل أن يبقى توماس بارتي تركيزه هنا لأننا نلعب من أجل أشياء كبيرة".

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وأضاف "بارتي لاعب كبير ويرتبط بعقد لعام آخر وأنا سعيد حقا به وبما يقدمه لنا ويعتبر لاعب مهم للغاية".

وأكمل "أنا إيجابي للغاية بشأن بوكايو ساكا، أعتقد أنه سوف يحلق عاليا وسيكون حاسما".

وتابع "أعتقد أن ساكا قوي جدا، هو متحمس لما سيأتي، إنه يتحسن، ومن الطبيعي أن يكون عليك القليل من الركلات والتدخلات القوية".

وأنهى حديثه قائلا: "مشاهدة جميع مباريات المنافسين؟ كل مباراة ستكون مختلفة، أعتقد أن زوجتي وأطفالي سيكون لهم رأي كبير في ذلك، لكن سأشاهد غالبية تلك المباريات بالتأكيد".

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع بـ43 نقطة.

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