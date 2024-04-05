تقرير: الطائي يفاوض جروس من أجل "مهمة صعبة"

دخل نادي الطائي السعودي في مفاوضات مع كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك لتدريب الفريق في المباريات المتبقية من الدوري السعودي.

وأفادت صحيفة عكاظ السعودية أن نادي الطائي اختار المدير الفني السويسري من أجل خوض مهمة صعبة وهي إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويحتل الطائي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.

ويعتبر المركز الـ16 هو أخر الفرق الهابطين، إذ بداية من المركز الـ15 يكون أول مراكز البقاء في الدوري.

ويبتعد الطائي عن الأخدود الذي يحتل المركز الـ15 بفارق نقطتين، فيما يتساوى أبها الذي يحتل المركز الـ17 مع الطائي في عدد النقاط.

ولم تذكر الصحيفة موقف جروس حتى الآن من العرض سواء كانت المفاوضات إيجابية أم سلبية.

وتتبقى فقط 8 مباريات على نهاية الدوري السعودي.

ودرب جروس فريق الأهلي السعودي وتمكن من التتويج معهم ببطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر.

ولعب محمد عبد الشافي لاعب الزمالك الحالي تحت قيادة جروس في الأهلي.

وتولى جروس مسؤولية تدريب الزمالك وفاز ببطولة كأس الكونفدرالية.