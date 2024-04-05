مواعيد مباريات الجمعة 5 أبريل.. الأهلي في إفريقيا والمحترفين وبيراميدز

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

احتفال أحمد نبيل كوكا بهدفه الأول بقميص الأهلي ضد سيمبا

يواجه الأهلي منافسه مازيمبي في إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويخوض الدولي المصري عمر مرموش مباراة صعبة ضد فيردر بريمن في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الألماني.

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دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × سيمبا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 6.

ماميلودي صنداونز × يانج أفريكانز.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري المصري

بيراميدز × طلائع الجيش.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

من المقرر أن يواجه الدولي المصري محمد شريف لاعب الخليج منافسه الهلال.

وعلى الجانب الآخر سيلعب الدولي المصري طارق حامد ضد خصمه النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

الخليج × الهلال.. تقام المباراة الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

ضمك × النصر.. تقام المباراة الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي إكسترا 1.

دوري نجوم قطر

يلعب الدولي المصري حمدي فتحي ضد منافسه العربي.

الوكرة × العربي.. تقام المباراة تمام الساعة الثامنة ونصف.

الأهلي طارق حامد دوري أبطال إفريقيا الدوري السعودي فرانكفورت محمد شريف عمر مرموش
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