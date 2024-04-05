دياب: رابطة الأندية تتعامل بالخطابات الرسمية.. والقمة في استاد القاهرة

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أنه يريد الاستثمار والتسويق في مسابقة الدوري المصري، وشدد أن الزمالك وافق قبل الأهلي على إقامة قمة الدوري في السعودية.

وكشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في وقت سابق عدم إقامة القمة في السعودية بسبب رفض فيفا. (طالع التفاصيل)

وقال دياب عبر أون تايم سبورتس 1: "خاطبنا الأهلي والزمالك على إقامة قمة الدوري في السعودية وتسلمنا موافقات رسمية من الطرفين، وبدأنا باقي الإجراءات والخطوات لإكمال المشروع".

وأضاف "وصلنا عرض مادي كبير يقدر المنتج ويسوق له بشكل جيد، لكن لم نحصل على رد واضح من فيفا، ونريد استكمال هذا البروتكول ونريد الاستثمار والتسويق في المسابقة".

وتابع "كل الدوريات والاتحادات القارية تستحدث بطولات من أجل إيرادات يستفيد منها الأندية، والقادم أفضل وسيصب في صالح الكرة المصرية".

وشدد "لم نحصل على رد من فيفا حتى الآن بشأن إمكانية إقامة القمة في السعودية، وفي حال وصلنا رد فلن نستطيع بسبب ضيق الوقت".

وأكمل "رابطة الأندية تتعامل بالخطابات الرسمية، ولم يصلنا أي خطاب أو بيان رسمي من مجلس إدارة الزمالك بعدم خوض القمة في السعودية".

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك أعلن عبر "فيسبوك" إقامة القمة في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأوضح "الزمالك وافق قبل الأهلي على خوض القمة في السعودية".

وأتم "مباراة الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل في استاد القاهرة".

وسبق أن صرّح تركي آل الشيخ: "وجدنا أن المتبقي 10 أيام وبالتالي اعتبرت أن الأمر مستحيل. هناك جهة في مصر أرسلت استفسارا لفيفا، وحتى الآن لم يصل الرد. أبلغنا الجهات المصرية أن المسألة منتهية منذ يومين، ولكن هناك أمل ولو 5% أن يأتي رد فيفا إيجابيا، فقلت إن حدث ذلك سنكون جاهزين ومواردنا حاضرة".