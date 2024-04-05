المصري يحتج على الأخطاء التحكيمية ضد الاتحاد.. وطلب للجنة الحكام

طالب المصري من لجنة الحكام عدم إسناد أي مباراة مستقبلية للفريق لـ عبد العزيز السيد الحكم الذي أدار مواجهتهم ضد الاتحاد في الدوري المصري.

وانتصر الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2 على المصري في قمة الجولة 17 وتراجع ترتيب الفريق البورسعيدي للمركز الثالث.

وجاء بيان المصري

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، عن احتجاجه الشديد على الأخطاء التحكيمية لعبد العزيز السيد حكم مباراة الفريق أمام شقيقه الاتحاد السكندري والتي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين.

ويؤكد مجلس إدارة المصري أن الأخطاء التحكيمية من الحكم عبد العزيز السيد تجاه فريق المصري تبدو متكررة وتصل لدرجة التعمد فقد تسببت قرارات الحكم ذاته في إقصاء المصري من دور الثمانية للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر باحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة ضد المصري في الثواني الأخيرة من مباراته مع الأهلي والتي كانت سببا في خروج المصري من البطولة، قبل ان يكرر فعلته في مباراة الخميس باحتسابه هدف غير صحيح للاتحاد السكندري خلال الشوط الأول قبل أن يلغيه حكمي تقنية الفيديو وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء مستحقة لصالح محمود حمادة في الثواني الاخيرة من الشوط الأول وكذلك احتسابه لركلة جزاء يشوبها الجدل في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء ناهيك عن قراراته المثيرة للجدل طوال المباراة ومنها حالة طرد صلاح محسن والتي جاءت لتعيد تساؤلات جماهير المصري حول نية الحكم المبيتة دوما لإيقاف مسيرة المصري المنافس على صدارة ترتيب المسابقة .

ومجلس إدارة المصري إذ يحتج رسميا لدى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، فإنه يطالب لجنة التحكيم بعدم إسناد أية مباريات مستقبلية للمصري لهذا الحكم ، مع المطالبة باسناد المباريات المقبلة للفريق لحكام دوليين خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة من عمر المسابقة".

وسبق أن أدار عبد العزيز السيد 6 مباريات كان المصري طرفا فيها، فاز الفريق البورسعيدي في مباراة وخسر 3 وتعادل في 2.

ونال صلاح محسن مهاجم المصري بطاقة حمراء في الدقيقة 68، لتنقلب المباراة وينجح الاتحاد في تسجيل هدفين.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ27 نقطة متساويا مع المصري، وإنبي الذي تعادل أمام فاركو.

ولكن فارق الأهداف يرجح كفة الاتحاد السكندري في الصدارة حيث سجل 21 هدفا، وتلقى 16 هدفا، بفارق أهداف +5.

ونجح الاتحاد في قلب النتيجة لصالحه بعد التأخر 2-1، ليحقق الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة 3-2 مستغلا طرد صلاح محسن، وخطأ باهر المحمدي في الدقائق الأخيرة.

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