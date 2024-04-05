بالمر: لا أعرف كيف عدنا في النتيجة أمام مانشستر يونايتد

لا يعرف كول بالمر هداف تشيلسي الإنجليزي كيف عاد فريقه في النتيجة من الخسارة 3-2 لفوز 4-3 ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقلب البلوز تأخره لفوز في الدقيقة 101 من عمر اللقاء في قمة الجولة 31 من المسابقة.

وقال بالمر عبر قناة TNT Sports: "لا أعرف كيف عدنا في اللقاء، النتيجة كانت 2-0 وكما قلت الأسبوع الماضي ارتكبنا أخطاءً ساذجة وعندما احتسب الحكم 8 دقائق وقت بدلا من الضائع شعرنا بدفعة جنونية".

وأكمل "نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، ولا يوجد أفضل من الفوز بهذه الطريقة".

وواصل "تعلمون أنني سجلت العديد من ركلة الجزاء ولم أهدر من قبل، إلمس الخشب، من الجنون أن تسجل ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة".

وسجل بالمر 3 أهداف قاد بها فريقه لفوز قاتل ورفع رصيده لـ 14 هدفا في الدوري الإنجليزي متساويا مع محمد صلاح.

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تقدم كونور جالاجر في الدقيقة 4، وأضاف كول بالمر الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وتمكن الشياطين الحمر من العودة بهدفي أليخاندرو جارناتشو وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين 34 و39.

وفي الدقيقة 67 أضاف جارناتشو ثالث أهداف يونايتد ليمنحه التقدم الأول والوحيد.

ولكن انقلبت الأحوال في الدقيقتين 100 و101، بهدفي بالمر في الوقت القاتل.

بذلك أنهى تشيلسي 12 مباراة متتالية بلا فوز على مانشستر يونايتد في الدوري.

ويرجع آخر فوز للبلوز على الشياطين الحمر في الدوري إلى 5 نوفمبر 2017.