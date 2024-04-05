حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت في المستشفى

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 01:43

كتب : أحمد الخولي

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

زار الجهاز الفني لمنتخب مصر، أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في المستشفى، بعد مغادرته العناية المركزة.

وتعرض أحمد رفعت للإصابة والإغماء وسقط داخل أرض الملعب خلال مواجهة فيوتشر بالدوري، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه ونقل اللاعب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى.

وانتقل رفعت يوم الأربعاء 27 مارس إلى القاهرة، بعد تحسن حالته الصحية.

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وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة اللاعب في وقت سابق.

وخاض أحمد رفعت 7 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، سجل خلالهم هدفين أمام الأردن والسودان، بالبطولة العربية التي أقيمت في قطر 2021.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب السلام انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

ماذا حدث؟

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وقام الطاقم الطبي بعمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

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