كرة سلة – انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في ثاني جولات ربع نهائي الدوري
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 01:38
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة في ثاني جولات ربع نهائي الدوري المصري لـ كرة السلة.
وتقام منافسات ربع النهائي بنظام سلسلة Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل لنصف النهائي.
وجاءت نتائج الجولة الأولى من السلسلة كالآتي:
الأهلي 89-69 المصرية للاتصالات (2-0 في المجموع)
الاتحاد 84-66 القناة (2-0 في المجموع)
الزمالك 68-65 سموحة (2-0 في المجموع)
الجزيرة 76-68 سبورتنج (1-1 في المجموع)
ويحتاج أي فريق الفوز بثلاث مباريات من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.
ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري أمام القناة، ضد المتأهل من مباراة الجزيرة أمام سبورتنج.
بينما المتأهل من مواجهة الأهلي ضد المصرية للاتصالات يلعب أمام الفائز من الزمالك أمام سموحة.
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