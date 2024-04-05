كرة سلة – انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في ثاني جولات ربع نهائي الدوري

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 01:38

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

انتصر الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة في ثاني جولات ربع نهائي الدوري المصري لـ كرة السلة.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام سلسلة Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وجاءت نتائج الجولة الأولى من السلسلة كالآتي:

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الأهلي 89-69 المصرية للاتصالات (2-0 في المجموع)

الاتحاد 84-66 القناة (2-0 في المجموع)

الزمالك 68-65 سموحة (2-0 في المجموع)

الجزيرة 76-68 سبورتنج (1-1 في المجموع)

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏Caire du Banque EBF نتائج مباريات اليوم دوري الممتازأ رجال دور الثمانية الترتيب من الاول الى الثامن TELECOMEGYPT المصرية للاتصالات 69-89 الأهلي القناة 66-84 ALITTIHAD الاتحاد سموحة 65-68 الزمالك سبورتنج ASC 68-76 الجزيرة 1882 we Allianz FE‏'‏

ويحتاج أي فريق الفوز بثلاث مباريات من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري أمام القناة، ضد المتأهل من مباراة الجزيرة أمام سبورتنج.

بينما المتأهل من مواجهة الأهلي ضد المصرية للاتصالات يلعب أمام الفائز من الزمالك أمام سموحة.

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