العشري: البدلاء لهم مفعول السحر أمام المصري.. وأقول لمصيلحي "الدعوة تم قبولها"

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 01:35

كتب : FilGoal

طارق العشري - فاركو

أثنى طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، على دور البدلاء في تغيير نتيجة مباراة الفريق أمام المصري.

وقلب الاتحاد السكندري تأخره في النتيجة لفوز بنتيجة 3-2، على حساب المصري، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "البدلاء لهم مفعول السحر في تحويل كفة المباراة لصالحنا، خاصة بعد تأخرنا بهدفين في توقيت صعب مع بداية الشوط الثاني وتكثيف المصري لهجومه".

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وأضاف: "كان لابد من المجازفة والهجوم بعد التأخر في النتيجة، والبدلاء استطاعوا تحويل المباراة بعد تعديلات تكيتيكية".

وأكمل مدرب الاتحاد: "كنت أعلم أن المصري إذا تلقى هدفا سيجازف هجوميا، والمرتدات كان لها أثر كبير في حسم المباراة وهو ما وجدته من مابولولو وأحمد عادل الذين تفوقوا على أنفسهم".

وقدم العشري التهنئة لرئيس النادي: "أبارك لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد، الذي يتواجد في السعودية الآن، وأقول له الدعوة تم قبولها".

واختتم: "سعيد بالمباراة تكيتيكيا بيني وبين علي ماهر مدرب المصري، مرت بظروف تكيتيكية واستطعت التعامل مع المواقف الصعبة وتحويل دفة المباراة".

ونجح الاتحاد السكندري في اقتناص صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف أمام المصري وإنبي الذين يملكان نفس الرصيد من النقاط.

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