كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 01:21
كتب : FilGoal
تغلب فريق سيدات الزمالك على الأهلي في ثاني مباريات سلسلة BEST OF 3 لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة.
وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس.
وحسم الأبيض الشوط الأول بنتيجة 25-23.
وفي الشوط الثاني استمر التفوق بنتيجة 25-22.
وبعد محاولات في اللحظات الأخيرة للعودة من 24-21 وصلت إلى 24-23، حسم الزمالك المباراة بالنقطة الأخيرة ليفوز بالشوط الثالث 25-23 وينهي المباراة.
وكان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-0 في الأشواط.
وبذلك يحتكم الطرفان للمباراة الثالثة الفاصلة يوم السبت 6 أبريل، والفائز يتوج بطلًا للدوري.
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