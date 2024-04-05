كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات

تغلب فريق سيدات الزمالك على الأهلي في ثاني مباريات سلسلة BEST OF 3 لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

وحسم الأبيض الشوط الأول بنتيجة 25-23.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق بنتيجة 25-22.

وبعد محاولات في اللحظات الأخيرة للعودة من 24-21 وصلت إلى 24-23، حسم الزمالك المباراة بالنقطة الأخيرة ليفوز بالشوط الثالث 25-23 وينهي المباراة.

وكان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وبذلك يحتكم الطرفان للمباراة الثالثة الفاصلة يوم السبت 6 أبريل، والفائز يتوج بطلًا للدوري.