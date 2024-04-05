الاتحاد البرازيلي لـ في الجول: لم يُطلب من دارونكو تقرير نهائي الكأس.. وهذا ما قيل له

كشف رودريجو بايفا المسؤول الإعلامي في الاتحاد البرازيلي أنه لم يُطلب من أندرسون دارونكو حكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك كتابة تقرير المباراة.

وأدار الحكم الدولي البرازيلي نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي والذي انتهى بفوز الأهلي 2-0.

وكان إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة صرّح من قبل عبر قناة ETC: "تأخير إعلان عقوبات نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية بسبب عدم إرسال تقرير الحكم البرازيلي حتى الآن".

وصرّح بايفا لـ FilGoal.com: "تحدثت مع الحكم دارونكو وأخبرني إنه اتبع تعليمات الاتحاد المصري بعدم كتابة تقرير مباراة نهائي كأس مصر".

وأَضاف "دارونكو قال إنه سأل الشخص المسؤول عن الحكام، وهو المسؤول عن المباراة أيضا وأخبره بعدم وجود شيء لكتابته وكل شيء على ما يرام".

وتابع "وقبل سفره للبرازيل سأل دارونكو مجددا عن كتابة التقرير وكان الرد: لا، كل شيء على ما يرام لذلك لم يكتب تقرير المباراة".

وشدد "إذا كان الاتحاد المصري ينتظر تقرير المباراة، عليهم أن يسألوا دارونكو، لماذا لم يطلبوا التقرير منه؟ وهو ليس لديه مشكلة في كتابة وإرسال التقرير".

وأكمل "لم يسأل أحد عن تقرير المباراة بإستثناءكم أنتم لكنكم لستم مسؤولين في الاتحاد المصري".

video:1

وأوضح "يجب توجيه السؤال إلى الاتحاد المصري ليشرحوا لماذا كان البروتوكول يقضي بعدم كتابة تقرير المباراة؟".

وردا على هل خاطب الاتحاد المصري الحكم دارونكو للحصول على تقرير المباراة في الأيام الماضية، أجاب قائلا: "تحدثنا للتو مع دارونكو وقال لا، لم يتلق أي شيء وكانت المعلومات التي حصل عليها في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة هي أنه ليس بحاجة إلى تقديم تقرير، إذا أرسلوا شيئا إليه، فيجب عليهم أن يُظهروا التاريخ والوقت. دارونكو لم يتلق أي شيء حتى الآن".

وأتم "من يقول إنه أرسل الخطاب، يمكنه أن يُظهر البريد الإلكتروني الذي أرسله إلى دارونكو، لأنه قال إنه لم يتلق أي شيء، وقال إنه سأل لأنه من الطبيعي تقديم تقرير، فقالوا لا، لست بحاجة، ليس عليك أن تفعل. ثم عاد الى البرازيل".

وسبق أن صرّح الكومي من قبل: "اتحاد الكرة تواصل مع الحكم ليرسل تقريره سريعا من أجل إعلان العقوبات".

وأتم تصريحاته "في حالة عدم إرسال الحكم لتقريره سيتم الأخذ بتقرير مراقب المباراة ورؤية لجنة المسابقات لهذه الحالة".

ويشتهر دارونكو بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرا للياقته البدنية الواضحة.

وتوج الأهلي بالكأس في أول مرة تقام فيها مباراة النهائي خارج مصر.

وسجل ثنائية الأحمر إمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

كما حصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في المباراة.