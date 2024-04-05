تركي آل الشيخ يكشف سبب عدم إقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن سبب عدم إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك:

مساء الخير. أريد أن أسأل ماذا يعني الاعتذار عن شيء لم يحدث من الاساس؟

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فيفا رفض لعب أي مباريات لبطولة دوري خارج قارته.

لهذا السبب لم نكمل الموضوع واعتذرنا للشركة المتحدة المحترمة واتفقنا على تعاون مستقبلي.

مع العلم أن موافقات الفرق المشاركة كانت متواجدة بالفعل، وتم إغلاق الملف من يومين.

ماذا حدث؟

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ الزمالك خوض الأبيض للقمة ضد الأهلي في القاهرة.

وسبق أن كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على الحصول على موافقة الجميع على إقامة قمة الدوري في المملكة العربي السعودية.

وقال سالم عبر حسابه على "فيسبوك": "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام وبصفته منظما للمباراة".

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة مباراتي قمة الدوري في السعودية بتحكيم مصري.

وكان محددا أن يلعب الفريقان لقاء الدور الأول المؤجل يوم 15 أبريل الجاري.

وسبق أن صرّح دياب لـ FilGoal.com: "نتأخذ كافة الإجراءات وبدأنا كافة المخاطبات من أجل تأصيل قانونية إقامة قمتي الدوري بين الأهلي والزمالك في السعودية".

وأضاف "حصلنا على موافقات كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم ونحن كرابطة أندية وكل من ناديي الأهلي والزمالك".

كما صرّح دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على موافقة مبدئية من الأهلي والزمالك حتى نكمل التفاوض مع الجانب السعودي".

وأضاف "العائد المادي من إقامة مباراتي القمة في السعودية سيكون للأهلي والزمالك وباقي الـ16 ناديا في الدوري المصري".

وشدد "العرض مجزي جدا للأهلي والزمالك لإقامة مباراتي القمة في السعوية، العائد يصل إلى مئات الملايين للقطبين، وعدة ملايين إلى باقي الأندية".

وأشار "مباراة قمة الدور الأول للدوري المصري ستكون في ملعب الأول بارك، والثانية في ملعب الجوهرة المشعة".

وأكمل "المباراة الأولى خاصة بالزمالك وسيكون عليها رعاة نادي الزمالك، والثانية مباراة الأهلي وعليها رعاة الأهلي، والمباراتين بتحكيم مصري".

الأهلي الزمالك الدوري المصري تركي آل الشيخ
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