عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

ويستضيف بيراميدز فريق الطلائع في تمام العاشرة مساء الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي.

وعاد رمضان صبحي لقائمة فريقه بعد غياب بسبب الإصابة، حيث يرجع الظهور الأخير له أمام نواذيبو يوم 2 مارس الماضي، فيما كان الظهور الأخير له بالدوري أمام زد اف سي يوم 14 فبراير.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمود مرعي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود زلاكة

الهجوم: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، فيما يحل طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.