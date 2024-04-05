عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 00:36

كتب : محمد مصطفى

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

ويستضيف بيراميدز فريق الطلائع في تمام العاشرة مساء الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي.

وعاد رمضان صبحي لقائمة فريقه بعد غياب بسبب الإصابة، حيث يرجع الظهور الأخير له أمام نواذيبو يوم 2 مارس الماضي، فيما كان الظهور الأخير له بالدوري أمام زد اف سي يوم 14 فبراير.

أخبار متعلقة:
عضو اتحاد الكرة: لهذا السبب ذكر جمال علام اسم رمضان صبحي في أزمة المنشطات هاني سعيد: تصريحات علام غير مسؤولة.. ورمضان صبحي طلب اتخاذ إجراءات قانونية ضده مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمود مرعي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود زلاكة

الهجوم: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، فيما يحل طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

رمضان صبحي بيراميدز الدوري
نرشح لكم
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام داخل مقر النادي بعد وفاة المعد البدني انقلب السحر على الساحر.. الاتحاد يتصدر الدوري بفوز قاتل على المصري الخسارة الأولى لكشري.. البنك الأهلي يرتقى 5 مراكز بالفوز على الداخلية التعادل الأول.. فاركو يخطف نقطة قاتلة في +97 أمام إنبي متحدث الزمالك يعلن خوض القمة ضد الأهلي في استاد القاهرة وفاة المعد البدني لفريق الزمالك بعد واقعة رفعت.. فيوتشر يجري فحوصات طبية لقلب اللاعبين انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) الداخلية.. فوز جديد للبنك
أخر الأخبار
بوتشيتينو يكشف ماذا قال لـ كول بالمر قبل صعق مانشستر يونايتد 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري 15 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام داخل مقر النادي بعد وفاة المعد البدني 19 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك بالمر يلغي عودة يونايتد الأولى.. تشيلسي ينهي العقدة بفوز خيالي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انقلب السحر على الساحر.. الاتحاد يتصدر الدوري بفوز قاتل على المصري 31 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الأولى لكشري.. البنك الأهلي يرتقى 5 مراكز بالفوز على الداخلية 41 دقيقة | الدوري المصري
التعادل الأول.. فاركو يخطف نقطة قاتلة في +97 أمام إنبي 48 دقيقة | الدوري المصري
بالمر يعادل صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ31 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري