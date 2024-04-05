الزمالك يعلن الحداد 3 أيام داخل مقر النادي بعد وفاة المعد البدني

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

محمد رفعت

قرر نادي الزمالك إعلان حالة الحداد داخل مقر النادي لمدة 3 أيام بعد وفاة محمد مدحت معد الفريق الأول لكرة القدم.

وتوفي محمد مدحت المعد البدني لفريق الزمالك، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

وجاء بيان النادي

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"قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتم نقل محمد مدحت على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إلغاء المران على الفور.

ونشر نادي الزمالك ما يلي:

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

أسرة FilGoal.com تسأل الله للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.

الزمالك محمد مدحت معد الزمالك
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