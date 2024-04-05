انقلب السحر على الساحر.. الاتحاد يتصدر الدوري بفوز قاتل على المصري

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

الاتحاد يفوز على المصري

حقق الاتحاد السكندري فوزًا قاتلا على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد برج العرب.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ27 نقطة متساويا مع المصري، وإنبي الذي تعادل أمام فاركو.

ولكن فارق الأهداف يرجح كفة الاتحاد السكندري في الصدارة حيث سجل 21 هدفا، وتلقى 16 هدفا، بفارق أهداف +5.

ونجح الاتحاد في قلب النتيجة لصالحه بعد التأخر 2-1، ليحقق الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة 3-2 مستغلا طرد صلاح محسن، وخطأ باهر المحمدي في الدقائق الأخيرة.

تعرف على جدول ترتيب الدوري

تقدم الاتحاد السكندري مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريق باهر المحمدي بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني أدرك المصري التعادل في الدقيقة 53 عن طريق فخر الدين بن يوسف، قبل أن يضيف غيلاس قناوي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ونال صلاح محسن مهاجم المصري بطاقة حمراء في الدقيقة 68، لتنقلب المباراة وينجح الاتحاد في تسجيل هدفين.

سجل التعادل لزعيم الثغر بنيامين بواتنج في الدقيقة 75، ثم أضاف مابولولو الهدف القاتل في الدقيقة 90 من ضربة جزاء، بعد ضربة جزاء تحصل عليها بنفسه إثر عرقلة من باهر المحمدي.

الاتحاد المصري الدوري
نرشح لكم
تركي آل الشيخ يكشف سبب عدم إقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الزمالك يعلن الحداد 3 أيام داخل مقر النادي بعد وفاة المعد البدني الخسارة الأولى لكشري.. البنك الأهلي يرتقى 5 مراكز بالفوز على الداخلية التعادل الأول.. فاركو يخطف نقطة قاتلة في +97 أمام إنبي متحدث الزمالك يعلن خوض القمة ضد الأهلي في استاد القاهرة وفاة المعد البدني لفريق الزمالك بعد واقعة رفعت.. فيوتشر يجري فحوصات طبية لقلب اللاعبين
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ يكشف سبب عدم إقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية دقيقة | الدوري المصري
بوتشيتينو يكشف ماذا قال لـ كول بالمر قبل صعق مانشستر يونايتد 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري 17 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام داخل مقر النادي بعد وفاة المعد البدني 21 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك بالمر يلغي عودة يونايتد الأولى.. تشيلسي ينهي العقدة بفوز خيالي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انقلب السحر على الساحر.. الاتحاد يتصدر الدوري بفوز قاتل على المصري 33 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الأولى لكشري.. البنك الأهلي يرتقى 5 مراكز بالفوز على الداخلية 43 دقيقة | الدوري المصري
التعادل الأول.. فاركو يخطف نقطة قاتلة في +97 أمام إنبي 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري