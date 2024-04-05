انقلب السحر على الساحر.. الاتحاد يتصدر الدوري بفوز قاتل على المصري

حقق الاتحاد السكندري فوزًا قاتلا على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد برج العرب.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ27 نقطة متساويا مع المصري، وإنبي الذي تعادل أمام فاركو.

ولكن فارق الأهداف يرجح كفة الاتحاد السكندري في الصدارة حيث سجل 21 هدفا، وتلقى 16 هدفا، بفارق أهداف +5.

ونجح الاتحاد في قلب النتيجة لصالحه بعد التأخر 2-1، ليحقق الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة 3-2 مستغلا طرد صلاح محسن، وخطأ باهر المحمدي في الدقائق الأخيرة.

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تقدم الاتحاد السكندري مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريق باهر المحمدي بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني أدرك المصري التعادل في الدقيقة 53 عن طريق فخر الدين بن يوسف، قبل أن يضيف غيلاس قناوي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ونال صلاح محسن مهاجم المصري بطاقة حمراء في الدقيقة 68، لتنقلب المباراة وينجح الاتحاد في تسجيل هدفين.

سجل التعادل لزعيم الثغر بنيامين بواتنج في الدقيقة 75، ثم أضاف مابولولو الهدف القاتل في الدقيقة 90 من ضربة جزاء، بعد ضربة جزاء تحصل عليها بنفسه إثر عرقلة من باهر المحمدي.

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