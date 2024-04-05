الخسارة الأولى لكشري.. البنك الأهلي يرتقى 5 مراكز بالفوز على الداخلية

ارتقى البنك الأهلي 5 مراكز بفضل فوزه على الداخلية بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة لحساب الجولة 17 من الدوري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد هلال

ولا يعرف البنك الأهلي معنى الخسارة ضد الداخلية حيث فاز في 3 مواجهات وتعادلا في 2 بالدوري المصري.

ورفع البنك رصيده لـ 18 نقطة في المركز العاشر من 17 مباراة.

فيما ظل الداخلية متذيلا الترتيب ومتكبدا الخسارة التاسعة هذا الموسم والأولى له تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" من 16 مباراة.

التشكيل

دفع أحمد عبد المنعم "كشري" في مباراته الأولى مع الداخلية بثنائية هجومية مكونة من مصطفى فوزي وأحمد سيد غريب.

في المقابل قاد كريم بامبو وأسامة فيصل ومحمد هلال هجوم البنك الأهلي.

وصف المباراة

ضغط البنك الأهلي محاولا التقدم بهدف أول مبكرا.

وفي الدقيقة 31 تحصل أيمن أشرف على فرصة أهدرها من داخل منطقة الجزاء مهدرا التقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 38 عرقل محمد مجدي حارس الداخلية محمد هلال داخل منطقة الجزاء، وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء.

وانبرى لها محمد هلال وسجل في الشباك معلنا تقدم البنك بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 40.

وسجل هلال ثاني أهدافه الموسم الجاري في المباراة الثانية تواليا بعدما سجل ضد الأهلي في المباراة الأخيرة.

شوط أول انتهى بتقدم البنك الأهلي بهدف هلال.

الشوط الثاني لم يشهد فرصا محققة من كلا الفريقين، وعمد لاعبو البنك الأهلي العودة للخلف للحفاظ على الهدف.

وكاد عماد فتحي أن يضيف الثاني برأسية مرت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 89.

وتألق أبو جبل في الدقيقة 90+1 في التصدي لركلة حرة مباشرة سددها شريف دابو لتنتهي المباراة بفوز البنك.