التعادل الأول.. فاركو يخطف نقطة قاتلة في +97 أمام إنبي

خطف فاركو التعادل مع إنبي بنتيجة 1-1 في الجولة 17 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

سجل هدف إنبي علي فوزي من ركلة جزاء، فيما سجل

ولأول مرة يتعادل الفريقان في جميع المسابقات، حيث فاز إنبي في 3 مواجهات سابقة فيما فاز فاركو مرتين.

وظل إنبي ثانيا برصيد 27 نقطة بالتساوي مع الاتحاد والمصري بفارق الأهداف.

وظل فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

التشكيل

قاد أحمد أمين قفة هجوم إنبي فيما بدأ عمرو جمال في هجوم فاركو.

وصف المباراة

طالب لاعبو إنبي بطرد رامي صبري بسبب لمس اليد وهو المدافع الأخير لكن الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو اكتفى بإنذاره.

وفي الدقيقة 28 جاءت أخطر تسديدة من فاركو بضربة مقصية على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 52 طالب لاعبو إنبي بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة جابر كامل لمحمد ناصر.

وبالفعل عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 53 سجل علي فوزي بكل قوة على يمين الحارس مسجلا الهدف الأول للفريق البترولي.

هدف هو الثالث له هذا الموسم والثاني في الدوري بعدما سجل ضد بلدية المحلة من قبل.

وتألق عبد الرحمن سمير وتصدى لتصويبة سيف تيري بثبات في الدقيقة 68.

ومنع سمير بثبات تصويبة أحمد شريف في الدقيقة 85 من على حدود منطقة الجزاء مانعا التعادل.

وفي الدقيقة 90+7 سجل وليد علي فرج هدف التعادل القاتل وخطف نقطة برأسية من متابعة لتسديدة جابر كامل التي ارتدت من العارضة.