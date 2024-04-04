انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-23 (0) الأهلي.. ثاني مباريات نهائي دوري السيدات

الخميس، 04 أبريل 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الزمالك - دوري الكرة الطائرة للسيدات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في ثاني مباريات نهائي الدوري للكرة الطائرة سيدات.

وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي 3-0.

-----------

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات كرة طائرة – تحديد موعد نهائي دوري رجال وسيدات بين الأهلي والزمالك

نهاية الشوط الثالث: الزمالك 25-23 الأهلي

22-20 للزمالك

20-19 للأهلي

18-16 للزمالك

10-10

6-5 للزمالك

نهاية الشوط الثاني: الزمالك 25-22 الأهلي

21-21

19-18

17-16 للأهلي

16-16

11-10 للأهلي

نهاية الشوط الأول: الزمالك 25-23 الأهلي

24-23 للزمالك

23-21 للزمالك

17-16 للزمالك

11-10 للزمالك

5-1 للأهلي

بداية المباراة

تابع بالفيديو

الأهلي الزمالك كرة طائرة كرة طائرة سيدات
نرشح لكم
كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك كرة طائرة – تحديد موعد نهائي دوري رجال وسيدات بين الأهلي والزمالك كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لنهائي الدوري الممتاز
أخر الأخبار
المصري يحتج على الأخطاء التحكيمية ضد الاتحاد.. وطلب للجنة الحكام 10 دقيقة | الدوري المصري
بالمر: لا أعرف كيف عدنا في النتيجة أمام مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري المصري
حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت في المستشفى 35 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في ثاني جولات ربع نهائي الدوري 41 دقيقة | كرة سلة
العشري: البدلاء لهم مفعول السحر أمام المصري.. وأقول لمصيلحي "الدعوة تم قبولها" 44 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: التمريرات السريعة تغير المباراة.. وماك أليستر لاعب رائع للغاية 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات 57 دقيقة | كرة طائرة
الاتحاد البرازيلي لـ في الجول: لم يُطلب من دارونكو تقرير نهائي الكأس.. وهذا ما قيل له ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري