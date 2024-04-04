انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-23 (0) الأهلي.. ثاني مباريات نهائي دوري السيدات
الخميس، 04 أبريل 2024 - 23:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في ثاني مباريات نهائي الدوري للكرة الطائرة سيدات.
وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي 3-0.
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نهاية الشوط الثالث: الزمالك 25-23 الأهلي
22-20 للزمالك
20-19 للأهلي
18-16 للزمالك
10-10
6-5 للزمالك
نهاية الشوط الثاني: الزمالك 25-22 الأهلي
21-21
19-18
17-16 للأهلي
16-16
11-10 للأهلي
نهاية الشوط الأول: الزمالك 25-23 الأهلي
24-23 للزمالك
23-21 للزمالك
17-16 للزمالك
11-10 للزمالك
5-1 للأهلي
بداية المباراة
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