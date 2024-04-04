بعد واقعة رفعت.. فيوتشر يجري فحوصات طبية لقلب اللاعبين

الخميس، 04 أبريل 2024 - 22:05

كتب : هاني العوضي

محمد محمود لاعب فيوتشر يجري فحوصات القلب

أجرى نادي مودرن فيوتشر اختبارات طبية وفحوصات لقلب اللاعبين، للاطمئنان على سلامة اللاعبين.

وقال دكتور أحمد أشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب: "تجربة جديدة تتلخص في متابعة حالة قلب اللاعبين خلال فترة الإحماء وقبل نزول المباراة".

وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية: "سيتم منع اللاعب من أداء المباراة إذا تبين لنا أنه يعاني من أي مشكلة".

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وكشف مدير مركز القلب الرياضي عن تفاصيل الكشف الطبي على اللاعبين: "التجربة عبارة عن جهاز يسمى Impulse وهو جهاز تتبع العلامات الحيوية، وحالة القلب أثناء المجهود عن بُعد والتدريب على الانعاش القلب الرئوي".

وأكمل: "يتم وضع الجهاز على كتف اللاعب لقياس ضربات القلب والنبض والأكسجين ومعدل التنفس وتدفق الدم، ويعطي الجهاز تنبيه إذا كان هناك أي وضع غير طبيعي، حيث يعمل عن طريق الواي فاي".

وتعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية إذ سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

ووصل رفعت للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

ويلتقي فيوتشر أمام الزمالك في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

وخسر فيوتشر مباراة الذهاب أمام الزمالك، والتي أقيمت على ملعب السلام بهدفين مقابل هدف وحيد.

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