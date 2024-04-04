انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) فاركو.. تعادل قاتل

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

شكري نجيب - فاركو - إنبي - الصور من حساب فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد فاركو في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة عن المصري المتصدر الذي يمتلك مباراة أقل.

فيما يحتل فاركو المركز الـ 17 -قبل الأخير- برصيد 14 نقطة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - صلاح محسن أساسي مع المصري.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد بالدوري التشكيل - قفة أساسي مع إنبي.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو التشكيل - ثنائية هجومية لـ الداخلية ضمن خيارات كشرى الأولى.. وفيصل يقود البنك الأهلي من أجل كسر الصيام.. إيقاف مؤقت في لقاء ليفربول وشيفيلد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

ق 90+7: جووول التعاااادل.. وليد علي فرج يسجل التعادل لفاركو بمتابعة رأسية لكرة ارتدت من القائم

ق 74: شيكا يتألق ويمنع الثاني ببراعة من على خط المرمى.

ق 54: جووول علي فوزي يسجل على يمين الحارس متقدما لإنبي بالهدف الأول

ق 52: الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد مطالعة تقنية الفيديو

ق 51: مطالبات بحصول محمد ناصر على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: مقصية رائعة من وليد علي فرج مرت بجوار القائم

بداية اللقاء

إنبي الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
تركي آل الشيخ يكشف سبب عدم إقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الزمالك يعلن الحداد 3 أيام داخل مقر النادي بعد وفاة المعد البدني انقلب السحر على الساحر.. الاتحاد يتصدر الدوري بفوز قاتل على المصري الخسارة الأولى لكشري.. البنك الأهلي يرتقى 5 مراكز بالفوز على الداخلية التعادل الأول.. فاركو يخطف نقطة قاتلة في +97 أمام إنبي متحدث الزمالك يعلن خوض القمة ضد الأهلي في استاد القاهرة وفاة المعد البدني لفريق الزمالك
أخر الأخبار
بوتشيتينو يكشف ماذا قال لـ كول بالمر قبل صعق مانشستر يونايتد 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري 15 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام داخل مقر النادي بعد وفاة المعد البدني 19 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك بالمر يلغي عودة يونايتد الأولى.. تشيلسي ينهي العقدة بفوز خيالي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انقلب السحر على الساحر.. الاتحاد يتصدر الدوري بفوز قاتل على المصري 31 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الأولى لكشري.. البنك الأهلي يرتقى 5 مراكز بالفوز على الداخلية 41 دقيقة | الدوري المصري
التعادل الأول.. فاركو يخطف نقطة قاتلة في +97 أمام إنبي 48 دقيقة | الدوري المصري
بالمر يعادل صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ31 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري