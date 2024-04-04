التشكيل - ثنائية هجومية لـ الداخلية ضمن خيارات كشرى الأولى.. وفيصل يقود البنك الأهلي

دفع أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني الجديد لـ الداخلية بثنائية هجومية ضد البنك الأهلي خلال الجولة 17 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقود كشري فريق الداخلية لأول مرة هذا الموسم بعد توليه المسؤولية خلفا لعمرو حسن.

في المقابل يبدأ أسامة فيصل في هجوم البنك الأهلي ضمن خيارات طارق مصطفى.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - أيمن أشرف – محمود الجزار – محمد بسيوني

الوسط: سعيدو سيمبوري – محمد فتحي – محمد هلال

الهجوم: إبراهيم حسن – أسامة فيصل – كريم بامبو

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى - معاذ الحناوي – أحمد عماد - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – محمود صابر – كليتشي شيميزين – فانوم ألفريد

الهجوم: مصطفى فوزي – أحمد سيد غريب

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 9 نقاط من 15 مباراة.