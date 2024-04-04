التشكيل - صلاح محسن أساسي مع المصري.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد بالدوري

يلتقي المصري والاتحاد السكندري في الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب.

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وكشف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو سعداوي - عمرو موسى - باهر المحمدي - كريم العراقي -

الوسط: محمود حمادة - معتز الزدام

وسط الهجوم: صلاح محسن - غيلاس جناوي - ميدو جابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت - حسن علي - إسلام عطية - محمد الشامي - سمير فكري - محمد دبش - يوسف الجوهري - أحمد عيد - أمادو باه.

أما طارق العشري المدير الفني للاتحاد فأعلن تشكيل زعيم الثغر الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - كريم الديب

الوسط: خالد الغندور - عمر الوحش

وسط الهجوم: عبد الغني محمد - أحمد عادل - بنجامين بواتنج

الهجوم: مابولولو

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح - إسلام أبو سليمة - رجب عمران - بيكالي أوبامي - عمرو صالح - ناصر ناصر - هاني الطامي - أحمد عيد - الحبيب حسن