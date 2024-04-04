يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا
الخميس، 04 أبريل 2024 - 20:11
كتب : FilGoal
كرر فيزبريم فوزه على سيجد في ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بنتيجة 39-32 بمشاركة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان فيزبريم قد فاز على ملعب منافسه في الذهاب بنتيجة 37-30.
وتأهل فيزبريم ليواجه ألبورج الدنماركي المتأهل سلفا لهذه المرحلة بشكل مباشر.
وسجل يحيى خالد 4 أهداف من 7 تصويبات.
بينما لم يسجل الدرع الذي شارك في دقائق قليلة من المباراة.
𝗟𝘂𝗸𝗮𝘀 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗹 has eyes on his back 👀#ehfcl #clm #DareToRise pic.twitter.com/Ds503XUlbA— EHF Champions League (@ehfcl) April 4, 2024
ويأمل فيزبريم في العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-2019 حيث خسر النهائي آنذاك أمام فاردار المقدوني.
ومنذ ذلك الموسم كان أبرز إنجاز للفريق هو المركز الرابع في نسخة 2021-22.
وفي الموسم الماضي توقف مشوار الفريق المجري عند ربع النهائي أمام كيليسي البولندي.