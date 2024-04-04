يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

الخميس، 04 أبريل 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم كرة يد

كرر فيزبريم فوزه على سيجد في ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بنتيجة 39-32 بمشاركة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فيزبريم قد فاز على ملعب منافسه في الذهاب بنتيجة 37-30.

وتأهل فيزبريم ليواجه ألبورج الدنماركي المتأهل سلفا لهذه المرحلة بشكل مباشر.

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وسجل يحيى خالد 4 أهداف من 7 تصويبات.

بينما لم يسجل الدرع الذي شارك في دقائق قليلة من المباراة.

ويأمل فيزبريم في العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-2019 حيث خسر النهائي آنذاك أمام فاردار المقدوني.

ومنذ ذلك الموسم كان أبرز إنجاز للفريق هو المركز الرابع في نسخة 2021-22.

وفي الموسم الماضي توقف مشوار الفريق المجري عند ربع النهائي أمام كيليسي البولندي.

يحيى الدرع يحيى خالد فيزبريم
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