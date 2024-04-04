مؤتمر مدافع سيمبا: لا يمكن لجماهير الأهلي التأثير علينا

شدد تشي مالون مدافع سيمبا التنزاني على أن فريقه لن يتأثر من ضغط جماهير الأهلي حين يلعب أمامها في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

ويحل سيمبا ضيفا على الأهلي في الإياب يوم الجمعة، بعدما خسر لقاء الذهاب على أرضه بهدف دون مقابل.

وقال مالون في مؤتمر صحفي نقله موقع ناديه: "على الرغم من اللعب خارج ملعبنا بدون جماهيرنا، فقد خططنا للتأكد من أننا سنقدم أداءً جيدًا".

وأضاف "هناك فرق بين اللعب على أرضنا وخارجها، لكن الكرة هي نفسها، لا يمكن لجماهير الأهلي التأثير علينا".

وشدد البالغ من العمر 24 عاما "سنركز على ما يحدث في الملعب فقط".

ويلعب الأهلي مباراة الإياب الجمعة في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم تأهله إلى نصف النهائي.

وحال تأهل الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة بترو أتليتكو ومازيمبي في نصف النهائي.