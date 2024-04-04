مؤتمر مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. وسنقاتل للتأهل لنصف النهائي

رفع عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني راية التحدي في وجه الأهلي قبل مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل سيمبا ضيفا على الأهلي في الإياب يوم الجمعة، بعدما خسر على أرضه بهدف دون مقابل في الذهاب.

وقال بن شيخة في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التي نشرها موقع ناديه: "سندخل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدف القتال للحصول على نتيجة إيجابية والتأهل لنصف النهائي".

وأضاف "رغم الجودة التي يتمتع بها الأهلي وتاريخه في هذه البطولة لسنا خائفين من أي شيء وسنلعب بطريقتنا المعهودة".

وتابع المدرب الجزائري "سافرنا إلى مصر للمنافسة على التأهل لنصف النهائي، لم نأت لمصر لندافع، ونعلم أن المباراة ستكون صعبة".

وأتم "مستعدون لمواجهة الأهلي، وطلبت من اللاعبين استغلال كل فرصة تتاح لهم لضمان تسجيل الأهداف".

ويلعب الأهلي مباراة الإياب الجمعة في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم تأهله إلى نصف النهائي.

وحال تأهل الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة بترو أتليتكو ومازيمبي في نصف النهائي.