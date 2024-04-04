بيلد: بايرن قد لا يغامر بـ نوير ضد هايدنهايم من أجل لقاء أرسنال

الخميس، 04 أبريل 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

مانويل نوير - لاتسيو وبايرن ميونيخ

ذكرت جريدة بيلد أن الجهاز الفني لبايرن ميونيخ قد لا يغامر بالمخضرم مانويل نوير ضد هايدنهايم في الدوري الألماني من أجل أن يشارك في لقاء أرسنال بدوري أبطال أوروبا.

قبل أيام، أعلن منتخب ألمانيا عدم قدرة حارسه المخضرم مانويل نوير على استكمال معسكر شهر مارس بسبب الإصابة، كما غاب عن لقاء بروسيا دورتموند بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح التقرير أن نوير لم يدخل تدريبات الفريق الجماعية بعد، لكنه يتدرب بدون كرة إلى الآن.

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وأشار التقرير إلى أن عودة نوير ضد هايدنهايم غير محتملة. وذلك من أجل مباراة الثلاثاء ضد أرسنال وهي الأكثر أهمية بالنسبة لنوير وبايرن.

ويحل بايرن ضيفا على أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

حين أصيب نوير أفاد منتخب ألمانيا في بيان وقتها: "تعرض مانويل نوير للإصابة في العضلات خلال التدريبات وغادر المعسكر".

ويلعب بايرن أمام هايدنهايم يوم السبت المقبل ضمن الجولة 28 بالدوري الألماني.

بايرن ميونيخ مانويل نوير
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