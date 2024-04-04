يد - الرئيس السيسي يمنح منتخب مصر نوط الامتياز من الطبقة الأولى

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2024، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

فراعنة اليد حققوا لقب كأس الأمم الإفريقية 2024 التي أقيمت في مصر، وذلك للمرة الثالثة تواليا، والتاسعة بشكل عام في تاريخ مصر.

وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 82 لسنة 2024 على النحو التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛ قرر (المادة الأولى) منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2024 وهم:

اللاعب/ محمد على عبد المطلب على

اللاعب/ كريم مصطفى حسن هنداوى

اللاعب/ محمد عصام مصطفى الطيار

اللاعب/ أحمد هشام حسين سيد نافع

اللاعب/ مازن رضا عبد الفتاح عثمان

اللاعب/ على زين العابدين على إسماعيل

اللاعب/ حسن وليد أحمد محمد قداح

اللاعب/ عبد الرحمن علي سيد عبده

اللاعب/ يحيى محمد يحيى الدرع

اللاعب/ سيف محمد يحيى الدرع

اللاعب/ أحمد مصطفى خيرى نصر الله

اللاعب/ إبراهيم محمد إبراهيم المصرى

اللاعب/ خالد وليد إبراهيم عز الدين

اللاعب/ أحمد عادل عبد الرحيم مصلحى

اللاعب/ محمد ممدوح هاشم شبيب

اللاعب/ محمد هشام محمد أنيس على

اللاعب/ أكرم عادل يسرى سعد

اللاعب/ مهاب محمد سعيد عبد الحق

اللاعب/ محسن رمضان محمد محمود

اللاعب/ يحيى خالد محمود فتحى عمر

الجهاز الفني

السيد/ هانى شعبان الفخرانى

السيد/ محمد شوقى محمود موسى

السيد/ نور الدين محمد أحمد أبو زيد

السيد/ محمود سعيد محمد مصطفى

السيد/ محمد مصطفى محمد إمام

السيد/ خوان كارلوس باستور جوميز (أسبانى الجنسية)

السيد/ مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا (أسبانى الجنسية)

السيد/ خوسى مانويل سيرا منديز (أسبانى الجنسية)

السيد/ إدواردو اسكويرداوا مولاس (أسبانى الجنسية)

( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ويستعد فراعنة اليد لتمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024 على أمل تحقيق ميدالية.