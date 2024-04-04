ليكيب: أوناحي يدرس عرضا سعوديا.. ووكلائه يفضلون الدوري الإنجليزي

يدرس عز الدين أوناحي عرضا جديا من أجل الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي بالموسم المقبل.

وانتقل أوناحي إلى مارسيليا الفرنسي في يناير 2023 قادما من أنجيه بعد تألقه مع المغرب في كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أوناحي يدرس عرضا جديا من أجل الانتقال للدوري السعودي، خاصة بعدما أشاد مواطنه ياسين بونو حارس الهلال بمشروع الكرة السعودية في الوقت الحالي.

وأوضحت التقارير أن أوناحي يدرس العرض السعودي في الوقت الذي يرغب وكلاء اللاعب في انتقاله للدوري الإنجليزي.

الهلال فتح باب المفاوضات مع أوناحي في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب النجاح.

ولعب أوناحي دورا بارزا في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع بكأس العالم 2022 بقطر.

لاعب الوسط المغربي شارك خلال 18 مباراة بالموسم الحالي مع مارسيليا وسجل هدفين.