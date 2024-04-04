تنس - الرياض تستضيف نهائيات البطولة الختامية لمدة 3 سنوات

تستضيف مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية نهائيات البطولة الختامية لسيدات التنس لمدة ثلاث سنوات.

وتقام البطولة لأول مرة في المملكة العربية السعودية وكانت النسخة الأخيرة قد أقيمت في المكسيك.

وتنطلق نسخة العام الجاري خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وتتجاوز جوائز البطولة الـ 15 مليون دولار والمقدمة من رابطة المحترفات للتنس.

وتقام البطولة بمشاركة أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم.

🚨 رسميًا: الرياض تستضيف نهائيات رابطة اللاعبات المحترفات WTA Finals لمدة 3 سنوات 2024-2026، نسخة هذا العام ستقام خلال الفترة 2-9 نوفمبر. لقراءة المزيد - https://t.co/OalIfWDF0x pic.twitter.com/X9HpIK1XHC — الاتحاد السعودي للتنس (@sauditenfed) April 4, 2024

وحصلت البولندية إيجا شفيونتيك على لقب النسخة الماضية والتي أقيمت بالمكسيك.

وكان لقب النسخة الماضية هو الأول في مسيرة اللاعبة البولندية لنهائيات البطولة الختامية.

ومنذ تتويج سيرينا ويليامز بلقب 2014 والذي كان الخامس في مسيرتها، توجت ثماني لاعبات باللقب لأول مرة.

وسبق وأن أقيمت البطولة في مدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 2008 إلى 2010.

وكانت السعودية قد أعلنت عن استضافة الرياضة منافسات كأس (6Kings Slam) للتنس في أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة بين ستة من أشهر لاعبي العالم وعلى رأسهم الماتادور الإسباني رافائيل نادال، بالإضافة لنوفاك دجوكوفيتش الأكثر تتويجا ببطولات الجراند سلام.

ويشارك كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال ومواطنه كارلوس ألكارازا بجانب كل من دانييل مديفيديف وجانيك سينر المتوج بلقب أستراليا المفتوحة هذا العام وأخيرا هولجر رون الموهبة الدنماركية.