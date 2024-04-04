مؤتمر رامي ربيعة: نحتاج للتركيز لآخر دقيقة أمام سيمبا

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن فريقه يحتاج للتركيز الشديد خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا غدا الجمعة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة في مؤتمر صحفي: " "الفوز بهدف في تنزانيا نتيجة إيجابية،ولكن نحتاج إلى التركيز الشديد لآخر دقيقة من زمن مباراة العودة. نحن لم نحسم تأهلنا إلى الآن"

وأضاف "الفريق استعد للمباراة بشكل جيد. نحترم سيمبا بعد المستوى الذي أظهره في مباراة الذهاب وخلال البطولة بشكل عام".

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد بنجامین مكابا بهدف دون رد في ذهاب الربع النهائي.

وسجل أحمد نبيل كوكا هدف المباراة الوحيد بعدما استغل خطأ من مدافعي سيمبا.

ويلعب المتأهل من مواجهة الأهلي أمام سيمبا ضمن المتأهل من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.