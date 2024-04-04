عضو اتحاد الكرة السابق: عقد كهربا مع الزمالك كان صحيحا

الخميس، 04 أبريل 2024 - 14:39

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بهدفه ضد مودرن فيوتشر - كأس السوبر المصري

شدد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق على صحة عقد الزمالك مع كهربا.

وسدد كهربا لاعب الأهلي الحالي قيمة الغرامة الموقعة عليها بعد شكوى الزمالك بشأن فسخ اللاعب التعاقد من طرف واحد.

وقال الشامي عبر "أون تايم سبورتس": "عقد كهربا مع الزمالك كان صحيحا، كنت مديرا لشؤون اللاعبين في هذا التوقيت ولم يحدث أي تغيير في توثيق العقد".

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كهربا قال في وقت سابق عبر قناة أون تايم سبورتس: "جددت تعاقدي مع الزمالك في 2016 والنادي لم يوثق التعاقد خلال فترة السماح وهي 30 يوما، وانتظر حتى عام 2018 ووثق العقد في اتحاد الكرة بمساعدة مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد".

وأضاف "العقد الذي تم توثيقه في عام 2018 كان لونه هو لون العقود في عام 2016".

وواصل "الاتحاد الدولي قال إن عقدي الجديد مع الزمالك سليم وهذا غير صحيح وكان يجب أن يشهد في هذا الأمر مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد لكنهما لم يفعلها ذلك".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في نهاية فبراير الماضي، استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار .

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 13 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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